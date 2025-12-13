Tra calcio giocato e scrivanie. Tiene banco ovviamente la situazione Viterbese dove nelle ultime ore hanno preso decisamente quota le possibilità di un passaggio di proprietà del club da Salaris all’ex patron Piero Camilli. Una “scappatoia” che di fatto una volta concretizzata aprirebbe scenari decisamente interessanti per la compagine del capoluogo che dal rischio di un ulteriore fallimento potrebbe far pensare in grande se non in questa stagione dove al momento la situazione dell’alta classifica appare compromessa per quanto concerne la prossima e le prossime stagioni visto che con Camilli si ragionerebbe soltanto i termini di vittorie. Intanto domani si va avanti con quello che è rimasto del gruppo che cercherà di fronteggiare con tutte le risorse che ha la compagine romana della Salaria Fc, altra formazione che al pari dei gialloblù è al momento coinvolta nella lotta per evitare play out e ovviamente retrocessione diretta. Con l’arrivo di Camilli il gruppo verrebbe notevolmente modificato e adeguatamente rinforzato per cercare di essere da subito protagonisti. Calcio d’inizio al Rocchi alle ore 15 per il match tra Viterbese e Salaria Fc. Ricordiamo che in casa Viterbese hanno rescisso in settimana Nesta, Marino, Casagrande e Venditti che si sono aggiunti a tutti gli altri giocatori che avevano rescisso nelle settimane precedenti ed il pensiero va ai vari Proietti, Follo, Valler e Vivaqua. Mancini che ha sostituito questa settimana l’esonerato tecnico Gardini ha una rosa ridotta ai minimi termini. Alle 11 si gioca invece il match tra Sorianese e Civitavcchia in azione al “Celso Perugini” di Soriano. Confronto che si preannuncia interessante con la Sorianese forte del suo ottimo settimo posto e che proverà a fare lo sgambetto alla più quotata avversaria, seconda in graduatoria con 6 punti di distacco dall’attuale capolista Aranova. Questi gli altri match della terz’ultima di andata con le squadre che poi torneranno in campo nel turno infrasettimanale di mercoledì 17 dicembre: domani alle 11 Aranova-Aurelia Antica Aurelio nel più classico dei testa coda, Astrea-Fc Rieti, Sporting Nuova Florida-Romulea. Alle 11,15 Boreale-Grifone Gialloverde, alle 11,30 Campus Eur-W3 Maccarese. Pomezia Calcio-Monti Prenestini e Pro Calcio Tor Sapienza-Roma City.