Cinquina del Borgo Palidoro al Tarquinia, sconfitto pesantemente per 5-0. In casa del Palidoro, infatti, non si passa. E ieri è arrivata la terza vittoria di fila, che significa primato e tanta fiducia. La vittoria sugli etruschi, infatti, arriva dopo una grande prestazione, grazie alle reti di Moretti,Bellini, Finucci, Cesaro e Tiozzo. Esulta la formazione di mister Stirpe che da qualche settimana si gode il primato. «Campionato ancora lungo, ci aspettano degli avversari ostici, dobbiamo avere umiltà e costanza. Faccio i complimenti alla squadra, non mi aspettavo di poterla vedere dopo dodici giornate in testa alla classifica. Siamo un gruppo fantastico, molto unito e determinato - afferma il direttore sportivo Commentucci - non ci nascondiamo, vogliamo rimanere in alto, provarci fino alla fine».

