Gli atleti della Mtb Santa Marinella continuano a sfornare prestazioni di prim’ordine nel ciclocross, la disciplina che li impegna intensamente in questi mesi autunnali ed invernali.

Michele Feltre ha chiuso in bellezza il trittico di gare che lo ha visto confermare la sua competitività nella categoria supergentlemen B, aggiudicandosi tre successi consecutivi in Veneto: primo a Longano di Sedico (Trofeo Idros 2025) il 25 ottobre, a Marola di Torri di Quartesolo (Memorial Calearo) il 26 ottobre e ancora a Venegazzù (CX Casa Albaria) domenica scorsa.

Non sono stati da meno Andrea Mainardi e Claudio Albanese, impegnati in altre gare disputate contemporaneamente in Toscana e nel Lazio.

Per Mainardi sesto posto di categoria master 6 al Trofeo Super Florence Cross a Corniola, mentre Albanese si è piazzato al quarto posto tra i master 7 al CX Lago di Fondi - Memorial Benedetto Iacovacci, gara d’apertura del Circuito Laziale Ciclocross.

