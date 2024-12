Novità per quanto riguarda il raggruppamento di cui farà parte la Cestistica Civitavecchia in previsione della prossima stagione nel campionato di serie C. La Federazione Italiana Pallacanestro ha operato delle modifiche nel quadro delle squadre che prenderanno parte al torneo, che non sarà più solo di tipo regionale, ma avrà una valenza interregionale ed infatti per la seconda fase sono attesi degli incroci che porteranno il gruppo del nuovo allenatore Francesco Casadio a trasferte più lontane rispetto a quanto si è notato nel corso degli ultimi anni. Anche in questo senso la Fip ha dovuto apporre delle modifiche, a causa della rinuncia di alcune squadre e dello spostamento di altre in gironi diversi. Lazio e Petriana hanno rinunciato alla loro partecipazione e sono state sostituite dalle ripescate Stelle Marine di Ostia e da Fonte, che ha semplicemente cambiato raggruppamento. Le altre restano, ovvero Vigna Pia, Palocco, Città Futura, Tiber, Alfa Omega, Pass, Bracciano, Borgo Don Bosco, Lasalle, Rim Cerveteri, Basket Roma.

