Torna uno dei tradizionali appuntamenti del settembre sportivo civitavecchiese. Sabato 20 e domenica 21 settembre al PalaRiccucci si svolgerà l’undicesima edizione del trofeo Mario Romano, come sempre organizzato dalla Cestistica per far conoscere al proprio pubblico la nuova squadra rossonera e per ricordare al meglio uno storico dirigente.
Sarà quasi un anticipo di campionato l’edizione di quest’anno, che annovera formazioni presenti nella nuova serie C. Si comincia il sabato con le due semifinali: Supernova Fiumicino contro Vigna Pia alle 17, mentre alle 19 palla a due per la gara della Ste.Mar 90 Cestistica, che ospiterà Bracciano. La domenica, invece, le due finali, alle 17 quella per il terzo posto ed alle 19 quella che assegnerà il torneo, mentre le premiazioni sono state fissate alle 20.30.
