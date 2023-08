È andato bene il sorteggio del girone per la Ste.Mar 90 Cestistica per il prossimo campionato di serie C Unica, che andrà a sostituire la vecchia C Gold, che è stata messa in soffitta dopo la costituzione della serie B2 interregionale.

Nel pomeriggio di lunedì, nella sede del Comitato Regionale si è svolto il sorteggio dei due gironi da 12 squadre che caratterizzeranno la prima fase.

I rossoneri di coach La Rosa sono stati collocati nel girone B con Frascati, Ciampino, Valmontone, Smit Roma, Tiber Roma, Fonte Roma Eur, Rim Cerveteri, Palocco, New Basket Time Latina, Pomezia e Città Futura Roma. Evitate quindi le trasferte lunghe di Scauri, Cassino e Sora che preoccupavano, dal punto di vista squisitamente logistico, non poco l’ambiente rossonero.

Ma ci sarà il derby atteso con la Rim Cerveteri, che nella passata stagione ha conquistato l’accesso al massimo campionato regionale. Sarà un derby con tanto interesse da una parte e dall’altra, anche per la presenza nel gruppo cerite di diversi elementi che hanno vestito la canottiera della Ste. Mar 90, come capitan Manuele Parroccini, Leonardo Bezzi e Alessandro Alfarano. Il campionato avrà inizio il 7 ottobre e nei prossimi giorni saranno diramati i calendari. Intanto, sempre nella serata di lunedì, è partita ufficialmente la stagione per la Ste.Mar 90. I giocatori hanno iniziato la preparazione atletica, come sempre sotto la guida di Salvatore Spanu. Assenti in questa prima settimana Campogiani, Gianvincenzi, il francese Steven Perriere e lo sloveno Adi Kocan che si aggregheranno al gruppo lunedì prossimo.

Presenti, invece, tutti gli altri, compresi i nuovi arrivati Simone Balducci, playmaker schierabile anche in posto 2, l’ala piccola argentina Lisandro Nalin, che è stato anche il primo ufficializzato, l’ala forte lituana Eimantas Spudulis, che ha avuto anche esperienze in Irlanda e che è uno dei tre classe 2004 inseriti in rosa, e il duttile Alessio Razzoli, toscano che può essere impiegato in tre ruoli da ala piccola a pivot.

