Dopo tre mesi la Ste.Mar 90 torna a masticare amaro al PalaRiccucci. Quint’ultima giornata storta per i rossoneri nel quadro del campionato di Serie C, per via della sconfitta contro Palocco, che ha ottenuto il successo con il punteggio finale di 80-76. Tanti errori, soprattutto in difesa, hanno condizionato la prestazione del quintetto di Gabriele La Rosa, che ha lasciato troppi spazi ai tiratori dei romani, che sono ampiamente coinvolti nella lotta per non scivolare in Divisione Regionale 1. L’incontro è stato contraddistinto da un grosso equilibrio e infatti non si sono mai notati parziali che abbiano dato una sterzata forte alla contesa. Negli ultimi minuti e nel finale del terzo quarto, però, ad approcciare meglio la situazione sono stati i capitolini, mentre la Ste.Mar 90 ha faticato a dimostrare tutto il suo potenziale. Prova di livello per quanto riguarda i punti realizzati, per Bottone e Pierleoni, che hanno chiuso il loro score rispettivamente con 20 e 19. La classifica diventa sempre più impetuosa e forse dalle parti del PalaRiccucci farebbero bene a non guardarla: per la salvezza diretta è necessario andare a vincere sabato sul campo di Basket Roma, altrimenti raggiungerla sarà una chimera. Per quanto riguarda i playoff, le speranze rimangono speranze, perché i punti di distacco sono quattro e di giornate da qui alla chiusura ce ne sono solamente quattro, con un calendario che prevede anche la gara contro la capolista Tiber.

