C’è un altro scontro delicato, sempre in trasferta, per la Ste.Mar 90 Cestistica nel campionato di serie C. Dopo aver fatto risultato contro il fanalino di coda Palocco, ancora un appuntamento a Roma per il quintetto di Gabriele La Rosa, che alle 19 sarà ospite di Pass. Se la questione salvezza possiamo momentaneamente accantonarla, con la speranza di farlo presto definitivamente, ora torniamo ad un altro argomento che è stato caldo dalle parti di San Gordiano ad inizio stagione, ovvero il ritorno alla partecipazione ai playoff, che manca ormai da quattro stagione. E per avere percentuali maggiori di riuscita, una bella mano potrebbe darla la vittoria sul campo di Pass, che è in lotta anche lei con questo obiettivo e che ha solo due punti di vantaggio sul quintetto di Gabriele La Rosa.

Quindi la speranza di agganciare e tenere lì una diretta rivale c’è, anche perché in queste settimane la Ste.Mar 90 è migliorata sotto il profilo dell’attenzione e si esprime meglio: tutto questo nonostante le assenze nel pacchetto esterni, con Campogiani e Garbini che hanno dovuto lasciare il campo e che non ci saranno neanche questo sabato.

«L’aspetto fondamentale sarà la difesa – dichiara coach Gabriele La Rosa – non possiamo prescindere da una buona prestazione che comprende intensità e fisicità. Pass è una squadra brava a correre il campo e che ci può mettere in difficoltà dentro l’area. L’aspetto della concentrazione giocherà un ruolo fondamentale. In attacco dobbiamo dare continuità e fluidità nel gioco, mettendoci in ritmo il più possibile per avere giocatori sempre pericolosi. Speriamo di recuperare Andrea e Samuele per la prossima gara o al massimo dopo la sosta del campionato».

Due fischietti di Rieti sono stati designati per dirigere Pass Roma-Ste.Mar 90: Fabio Aloisi e Luca Ferri.

@RIPRODUZIONE RISERVATA