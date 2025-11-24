Prosegue nel migliore dei modi il cammino dei rossoneri della 3epc bio Cestistica – categoria Under 17 Gold, protagonisti di un avvio di stagione brillante e ricco di soddisfazioni. Nella seconda trasferta consecutiva, i ragazzi guidati da coach Luca Rizzitiello hanno conquistato un’altra importante vittoria, andando a vincere per 66-61 sul parquet di Blu Star Viterbo, confermando crescita, maturità e solidità tecnica anche sui parquet più insidiosi.

La squadra ha mostrato fin da subito determinazione e compattezza, qualità che stanno permettendo ai giovani rossoneri di mantenersi ai vertici della classifica in questo primo scorcio di campionato.

Domenica prossima la formazione farà finalmente ritorno tra le mura amiche del PalaRiccucci. Ad attenderli ci sarà il calore del pubblico rossonero, sempre pronto a sostenere i propri ragazzi. Un appuntamento che promette emozioni e che rappresenta l’occasione perfetta per consolidare quanto di buono fatto finora.

«Grande entusiasmo all’interno della società – affermano dalla Cestistica – per questi risultati, frutto dell’impegno dei giovani atleti e del lavoro costante dello staff tecnico.

Un ringraziamento speciale va al nostro sponsor, 3epc bio, il cui prezioso supporto permette ai giovani rossoneri di partecipare ai maggiori campionati giovanili della FIP Lazio, contribuendo alla crescita sportiva e personale dei nostri atleti».

