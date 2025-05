Dopo settimane di attesa ed anche di qualche polemica, si torna a giocare nel campionato di serie C, con la Ste.Mar 90 finita a dover disputare i playout del nuovo torneo interregionale. La semifinale contro Palocco inizia questo sabato alle ore 18, con la palla a due in casa dei capitolini, che hanno chiuso meglio la regular season rispetto al quintetto di coach La Rosa, ma solo per una questione di scontri diretti, in quanto entrambe hanno messo in cascina 20 punti, frutto di 10 vittorie nelle 26 partite disputate. «Ci siamo allenati bene in queste settimane – dichiara coach Gabriele La Rosa – e sono soddisfatto del lavoro svolto. Abbiamo recuperato le forze e qualche acciacco, sapremo che dovremmo esprimere lo sforzo maggiore per portare a casa la partita». Sarà una serie playout dalla durata minore rispetto alle altre squadre, in quanto, per via del rinvio dello scorso weekend, tutto si svolgerà nell’arco di una settimana. Mercoledì prossimo alle 20.30 ci sarà gara2 al PalaRiccucci, e tre giorni dopo l’eventuale “bella”, che sarebbe disputata nuovamente in casa della formazione allenata da Agostino Afflitto. Come detto, nel corso della stagione ad avere meglio negli scontri diretti è stata Palocco, che ha vinto in entrambe le occasioni: il 30 novembre con una sola lunghezza di vantaggio ed un 59-58 che aveva fatto indispettire i rossoneri per il successo mancato, I romani si sono ripetuti il 15 marzo a viale Cinciari, uscendo con i due punti in tasca grazie all’80-76 finale. Quindi un'altra cabala da far cadere per Campogiani e compagni, dopo quella che riguarda la penuria di successi esterni nel corso della stagione attuale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA