Si profila il ritorno in squadra, dopo qualche anno, di Leonardo Bezzi alla Cestistica? Sembra proprio di sì, in merito a quanto accaduto in questi ultimi giorni. Infatti il play-guardia, che ha fatto parte per molti anni del gruppo rossonero, è stato presente a Gubbio lo scorso fine settimana, in occasione del quadrangolare disputato dal quintetto di Gabriele La Rosa. Come si evince dai tabellini pubblicati dalla stampa umbra, Bezzi è sceso in campo ed è anche andato a canestro, oltre a comparire nelle foto pubblicate in occasione della trasferta di Gubbio.

Tutti segnali che lasciano presagire ad un suo ritorno nel roster, dopo alcuni anni di assenza dalle palestre, visto che la sua ultima esperienza è stata quella con la Rim Cerveteri. Ma dalla Cestistica non sono ancora giunte notizie ufficiali, anche se arriva un altro indizio a avvicinare sempre più Bezzi al PalaRiccucci. Infatti il nome del giocatore compare sulla roba pubblicata sul sito ufficiale della Cestistica, con tanto di foto in canottiera numero 10, che indicherebbe anche un cambio di maglia, in quanto nella sua passata esperienza indossava il 6.

