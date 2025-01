Non comincia al meglio il 2025 per la Ste.Mar 90 Cestistica. I rossoneri sono caduti per 71-55 contro Bracciano in trasferta. L'approccio non è stato sicuramente quello massimale per la squadra di Gabriele La Rosa, che ha iniziato male l'incontro andando sotto nettamente. Nella terza frazione si è registrata la reazione dei civitavecchiesi, che hanno rischiato di completare la rimonta, con la svantaggio che era sceso fino a -3. Ma un nuovo affondo dei braccianesi ha cancellato le speranze della Cestistica di interrompere la striscia negativa. Che dire: la classifica si fa sempre più impetuosa, nonostante i cambiamenti fatti recentemente nel roster. Forse dalle parti del PalaRiccucci farebbero meglio a riflettere su cosa non va per migliorare la situazione, invece di attaccare chi li critica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA