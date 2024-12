È Danil Maeorg il nuovo innesto della Cestistica Civitavecchia. Ventuno anni da compiere e 202 centimetri di altezza, Maeorg è estone di nazionalità e gioca a basket da 15 anni, cinque dei quali trascorsi in Italia. Impegnato a livello nazionale con la squadra estone dell’Under 16, si trasferisce, poi, in Italia nella Pallacanestro Trapani e, negli ultimi quattro anni, nel New Basket Time di Latina transitando dall’Under 18 eccellenza nazionale alla C Gold. Nella stagione 2024/2025 ricoprirà il ruolo di ala grande-centro. Si dice felice di tornare in Italia «dopo aver perso una stagione a causa di un infortunio alla schiena».

«Ora sto bene - prosegue l’estone - e sono determinato a dare il massimo. Voglio vedere una squadra con gli occhi pieni di fuoco, sempre pronta a vincere. Il mio obiettivo è contribuire al massimo e spingere la squadra verso nuovi successi. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni e di sentire l'energia dei nostri tifosi sugli spalti. Insieme possiamo affrontare ogni sfida e raggiungere grandi traguardi».

«Sono molto soddisfatto dell'arrivo di Danil nella Cestistica - commenta coach Casadio - Si tratta di un altro giovane interessante che ritorna nel nostro campionato con grande voglia e determinazione. Mi sento di dire che le sue caratteristiche, sia fisiche che tecniche, saranno importantissime nell'equilibrio generale della squadra».

Così il presidente Stefano Rizzitiello: «Cercavamo un lungo under, o comunque giovane, e abbiamo verificato la disponibilità di Danil, un ragazzo che ha fatto tutta la trafila di settore giovanile con il New Basket Time Latina e che, probabilmente, due anni fa abbiamo affrontato con i nostri Under 19 dell'epoca. Con la sua esperienza nei vari campionati della nostra regione e il suo entusiasmo per l’ingresso nella famiglia rossonera, Danil potrà dare un contributo importante alla squadra. La Cestistica ti dà il benvenuto».

La Cestistica Civitavecchia ringrazia EL Basketball Agency per la collaborazione.

