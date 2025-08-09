La Fip ha reso noto con ampio anticipo, come avviene dall’istituzione della serie C interregionale, il calendario della Ste.Mar 90 Cestistica. La prima giornata del girone G vedrà i rossoneri cominciare il loro cammino da Roma, perché il 5 ottobre saranno di scena sul parquet della Petriana, che dopo qualche anno torna ad essere avversario di Campogiani e compagni.

Per l’esordio casalingo c’è da attendere sabato 11, quando ci sarà uno scontro consueto di questi anni. Al PalaRiccucci arriverà la visita di Alfa Omega. I successivi incontri casalinghi saranno contro Palocco e Pass.

La regular season terminerà il 29 marzo, quando il quintetto di Gabriele La Rosa sarà di scena sul campo di Borgo Don Bosco, la cui gara d’andata chiuderà il 2025, ma a Civitavecchia. Novità di quest’anno è che gli incontri casalinghi al PalaRiccucci si giocheranno sempre di sabato, ma alle 18.30 e non più alle 18.

@RIPRODUZIONE RISERVATA