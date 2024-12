Deve necessariamente ritrovare il dolce gusto della vittoria la Ste.Mar 90 Cestistica nel campionato di Serie C. I rossoneri saranno di scena domani alle ore 18 a Ostia per affrontare le Stelle Marine. Un impegno non tra i più gravosi, quello che riguarda Campogiani e compagni, considerato il fatto che i lidensi sono sul fondo della classifica, avendo messo dentro solo sconfitte nella prima parte della stagione. E chi si è abituato ad uscire con il volto corrucciato è la squadra diretta da Francesco Casadio, che ha infilato una sconfitta dopo l’altra nelle ultime tre comparse. Non sta andando certamente bene il campionato dei rossoneri, che erano partiti bene con le affermazioni ai danni di Città Futura e Alfa Omega. Serve un’inversione di rotta, in quanto ci si attende che la Ste.Mar 90 possa tornare a disputare quei playoff che le mancano ormai da troppo tempo e che quest’anno saranno a disposizione di otto squadre su 14 nel girone dove è stata inserita. Non dovrebbero esserci particolari problemi di formazione per coach Casadio.

