Si chiude con tanta voglia di cancellare la parola “crisi” il 2025 della Ste.Mar 90 nel campionato di serie C. L’anno si conclude con la gara esterna, che vedrà il quintetto di Gabriele La Rosa andare a Roma a fare visita a San Cesareo alle 18. Si tratta dell’ultimo match, perché quello inizialmente previsto per il prossimo weekend al PalaRiccucci contro Borgo Don Bosco è stato rinviato al prossimo 7 gennaio.

Ma tutti i pensieri del gruppo rossonero sono diretti a quello che succederà ora, ovvero San Cesareo, perché c’è da interrompere una serie negativa davvero spiacevole, con Campogiani e compagni che provengono da cinque sconfitte consecutive. Un avversario per nulla fortunato per i rossoneri, che affronteranno una squadra che ha conquistato la vittoria per sei volte nelle ultime sette uscite e si trova al terzo posto in classifica. Meglio non guardare la situazione della Ste.Mar 90, sola al penultimo posto e con solo Palocco a tenere alti i civitavecchiesi dal fondo della graduatoria.

«Ai ragazzi chiederò di giocare a testa alta – spiega coach La Rosa - senza mai scansarsi dai contatti e di mettere in campo tutta la voglia che non abbiamo messo contro Fonte. Servirà ritmo in attacco ed una difesa sui loro tiratori molto attenta. Siamo tutti al momento, con solo Rizzitiello non al meglio per delle noie muscolari, ma comunque presente».

San Cesareo-Ste.Mar 90 sarà arbitrata da Luca Hegedus di Roma e Cristian Pio Di Bernardo di Velletri.

