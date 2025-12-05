Ultima gara casalinga per la Ste.Mar 90 nel 2025 per il campionato di serie C. Alle 18.30 di domani i rossoneri riceveranno al PalaRiccucci la visita di Fonte, con coach Gabriele La Rosa che chiederà il ritorno alla vittoria ai suoi pupilli, che giungono da una serie negativa di quattro sconfitte consecutive.

È l’ultimo impegno dell’anno tra le mura amiche, poiché l’incontro programmato originariamente per il 20 dicembre contro Borgo Don Bosco è stato spostato a mercoledì 7 gennaio con collocazione serale. Nonostante la serie negativa infilata nell’ultimo mese, negli ultimi giorni la Ste.Mar 90 ha avuto comunque da sorridere, visto l’ingresso in squadra del lucano Giovanni Loperfido, che ha già dimostrato di poter dare una mano con la sua esperienza, in occasione dello scontro sul campo di Basket Roma, dove ha messo a referto 11 punti.

«Affrontiamo una squadra in un ottimo stato di forma – spiega coach La Rosa – con un gruppo giovane e talentuoso. Noi dovremmo essere bravi a contenere la loro vivacità e ad avere la voglia di vincerla sotto ogni aspetto. Mi aspetto una grande prova per tornare ad una vittoria che ci serve per morale e classifica. Al momento nessuna assenza». Ste.Mar 90 Cestistica-Fonte sarà arbitrata dai fischietti romani Antonio La Macchia e Ivo Casaccia.

