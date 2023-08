Andrea Campogiani è il nuovo responsabile del settore giovanile della Cestistica Civitavecchia. Lo ha nominato il Consiglio Direttivo della società rossonera. Un incarico, quello affidato al nuovo responsabile del settore giovanile, che arriva anche a seguito degli eccellenti risultati ottenuti nelle ultime due stagioni come allenatore della Under 14 Gold e Under 15 Gold.

«Sono estremamente onorato - commenta Andrea Campogiani - e ringrazio il presidente e la dirigenza che hanno pensato a me per ricoprire questo importante incarico. Civitavecchia è una realtà dove spesso è complicato riuscire a formare giocatori di pallacanestro perché, ovviamente, non abbiamo il bacino d’utenza di altre società piuttosto vicine geograficamente come quelle di Roma. Da qualche anno, però, ci stiamo facendo sentire con i risultati sportivi in più di una categoria giovanile e sono sicuro che ci siano i presupposti per migliorare ancora, sia come riconoscimenti sul campo, che dal punto di vista del numero dei ragazzi iscritti. Ragazzi che, sì, vengono in palestra per migliorare e per indossare un domani la canotta della prima squadra, ma anche per crescere in modo sano e, soprattutto, divertirsi».

«Proseguendo con la politica di valorizzazione e promozione delle professionalità interne - spiega il presidente della Cestistica Civitavecchia, Stefano Rizzitiello - il Consiglio Direttivo ha deciso di nominare nuovo Responsabile del Settore Giovanile il coach Andrea Campogiani. La società ha deciso di puntare sulle risorse interne per la crescita sia delle stesse ma anche per aumentare la presenza nei ruoli principali, a livello tecnico, di allenatori cresciuti sul parquet del PalaRiccucci. Andrea ha una certa esperienza ormai come allenatore di settore giovanile e ha già espresso al Consiglio le modalità con le quali si approccerà al nuovo incarico».

©RIPRODUZIONE RISERVATA