Una sfida interessante, tra l’altro ad una distanza relativamente vicina. Nel match valevole per la quinta giornata del campionato di serie C, la Ste.Mar 90 Cestistica sarà di scena alle 18.30 al PalaProvincia di Bracciano contro i padroni di casa. Una sfida che la formazione diretta da Gabriele La Rosa dovrà provare a vincere, perché già dalla scorsa stagione i rossoneri avevano puntato soprattutto sulle gare interne per raggiungere i loro obiettivi.

Ma il banco è saltato lo scorso weekend, perché i civitavecchiesi hanno ceduto, anche più di quanto il punteggio finale rispecchi, contro Pass e quindi deve ripianare andando a prendersi i punti da qualche altra parte. Lo stop contro Pass ha lasciato sicuramente le sue scorie, così come spiegato dal tecnico La Rosa, il quale aveva parlato da meccanismi da sistemare per poter trovare la quadra e provare a dare l’assalto alla zona playoff.

«Giocare a Bracciano non è mai facile per nessuno – questo il pensiero della vigilia di Gabriele La Rosa – hanno un ottimo rendimento in casa e giocano da squadra solida. Se si accendono, sappiamo che possono farci male, il nostro lavoro dovrà essere quello di rimanere sempre a contatto nella gara e trovare dei momenti in cui possiamo piazzare un break e gestirlo per portare via i due punti. Al momento nessuna assenza».

Lo scorso anno Ste.Mar 90 e Bracciano sono tornate ad affrontarsi dopo diverso tempo e le due contendenti si sono divise la posta, con due vittorie per parte, entrambe casalinghe. Bracciano-Cestistica sarà arbitrata dai romani Antonio La Macchia e Federico Turrini.

@RIPRODUZIONE RISERVATA