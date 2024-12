Sale l'attesa per sabato, quando all'Enrico Galli di Cerveteri inizia del campionato di Eccellenza femminile. Il Cerveteri Women, al suo secondo anno di storia, sabato alle ore 18 debutterà in casa contro la Romulea. Ad accompagnare le etrusche per la stagione 2024/2025, tanti sponsor di attività commerciali ed imprenditoriali del territorio, tra cui, come main sponsor, l’Ortopedia di Andrea Vitaliti e il Todis, che hanno realizzato i kit gara, e la Montefarmaco, importante azienda parafarmaceutica che ha dato un importante sostegno alla squadra.Inserito nel Girone B, il Cerveteri Women affronterà nel corso della stagione il Ladispoli, derby previsto per la seconda di campionato, il Calions, Women Latina 1932, Ostia Antica, Grifone Woman, Monterotondo 1935 e Grifone Gialloverde.Un Cerveteri Women che inizia il campionato con una rosa fortemente rinnovata rispetto all’esordio dello scorso anno, con la conferma in toto del gruppo storico ma anche con tanti nuovi innesti, che già in questa fase di pre-campionato hanno dato dimostrazione di poter rappresentare un valore aggiunto alla rosa. Gli auguri alla squadra sono arrivati dal presidente Lupi, che ha incontrato le giocatrici nei giorni scorsi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA