Il calciomercato estivo per le squadre di Promozione è completamente esploso. Infatti arrivano novità anche dall’Enrico Galli, perché il Cerveteri annuncia i primi due acquisti stagionali. Si tratta del portiere Luca Ciaccia e del centrocampista Valerio Ardel. L’estremo difensore si è fatto conoscere nel comprensorio soprattutto con la maglia del Tolfa, dove ha fatto un percorso importante, consentendo ai biancorossi di aver per molto tempo la miglior difesa del girone, ma ha anche giocato con Ladispoli, Carbognano e Manciano. Due nomi importanti per mister Ferretti impegnato nella valutazione di atri profili soprattutto nel reparto offensivo. Ardel, invece, ha trascorso in Eccellenza la scorsa stagione, partendo con il Civitavecchia e trasferendosi nel mercato di dicembre al Ladispoli. Per lui anche molta esperienza nel settore giovanile della Vigor Perconti. Ma il mercato per i verdazzurri non è affatto finito, forse è solo cominciato. Si cerca una punta che garantisca goal e continuità e potrebbe chiudersi il cerchio nelle prossime ore grazie all ottimo lavoro del diesse Gnazi.

