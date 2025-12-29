Il calcio di Cerveteri si riunisce, a febbraio ci sarà una kermesse dedicata alle vecchie glorie dal calcio etrusco, promossa da Stefano De Santis e Vincenzo Ceripa. Una serata all'insegna dei ricordi, con premiazioni alle persone : dirigenti, allenatori e giocatori che si sono distinti nella loro carriera.

Iniziativa che intende far compiere un percorso di reminiscenza, attraverso testimonianze, aneddoti e filmati. Il calcio a Cerveteri, nato quasi un secolo fa, si compone di tanti ex campioni , che hanno militato in serie A, come Stefano Di Lucia, ma anche di altri giocatori che hanno avuto un successo in categorie inferiori. Quindi, sono invitati tutti ex calciatori a partecipare, con una cena in località Sasso, arricchita da racconti e testimonianze.

