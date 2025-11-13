Nonostante la sconfitta per 3-0 al Galli, davanti a un pubblico numeroso per essere mercoledì sera, il Cerveteri esce a testa alta dalla coppa Italia, dopo un bel primo tempo, dove subisce due goal per qualche disattenzione. Vince la Luiss, con merito. I Cervi hanno fatto un buon primo tempo, costruendo qualche azione da rete, ma la rete del vantaggio locale dopo 5 minuti dal fischio d'inizio ha stravolto i piani . Gli etruschi subiscono due goal nella prima frazione, al rientro il terzo goal degli ospiti che mettono il risultato in cassaforte.

«Ci dispiace per i nostri tifosi, presenti e calorosi, ma guardiamo avanti pensando la campionato - ha detto mister Ferretti - loro sono una squadra molto forte, siamo stati bravi a tenergli testa, con un primo tempo in cui noi siamo stati più bravi, ma meno concreti. Abbiamo creato, sfiorando il goal. Voltiamo pagina, pensando a quello che sarà domenica prossima. Ci attende una gara da non sottovalutare, contro un Urbetevere obbligato a vincere. Vogliamo regalare un successo ai nostri tifosi, che si stanno dimostrando il dodicesimo in campo».

