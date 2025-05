Squadra e tifoseria pronti allo spareggio di domenica prossima, al Galli contro la Longarina, per conquistare la salvezza. Nel Cerveteri, che ha chiuso la regualar season con un pareggio, c'è entusiasmo e consapevolezza. I verdazzurri, infatti, avranno due risultati su tre, e se al termine dei novanta minuti è pareggio, ci saranno ulteriori 30 minuti, al termine dei quali anche in parità si salverebbe la formazione di mister Ferretti. Corsi e ricorsi, i Cervi lo scorso anno hanno perso il play out in casa, contro il Tarquinia, mentre nel 2012 furono condannati alla retrocessione dal Santa Marinella. L'ultimo playout vinto, in Eccellenza, fu ad Aranova, nel 2022 con Ferretti in panchina. Bisognerà sfatare il tabù casalingo e per farlo, oltre a una prestazione di cuore e coraggio, ci vorrà il sostegno del pubblico. In città è iniziato il conto alla rovescia per domenica, con i tifosi che si annunciano almeno in 500 per spingere alla salvezza gli etruschi. Il club, come sta facendo da qualche domenica, aprirà i cancelli dello stadio senza far pagare il biglietto, un gesto di affetto verso una città che merita più che mai di mantenere una categoria che le va stretta. «I nostri tifosi si stanno avvicinando e siamo convinti che domenica saranno tanti e chiassosi -ha sostenuto il presidente Andrea Lupi - Anche domenica scorsa ci hanno incitato, si sono fatti sentire, ci hanno applaudito , e noi ne siamo grati. Adesso che siamo alla gara più importante del campionato contiamo su di loro».

