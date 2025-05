Obbligo di vincere per il Cerveteri. I cervi sono chiamati a fare risultato in una trasferta insidiosa, sul campo del Duepigreco. I romani bianconeri sono è alla ricerca dei tre punti per blindare la salvezza diretta. I Cervi, diretti dal mister Marco Ferretti ,sono reduci dalla sconfitta di domenica scorsa e devono giocoforza vincere nel tentativo di conquistare il play out casalingo, che potrebbe rappresentare un’importantissima scialuppa di salvataggio per potersi garantire anche quest’anno la cadetteria regionale. Si gioca alle 17.00 sul campo di Montespaccato e la gara non sarà delle più agevoli, per cui si diverse insidie con cui dovranno fare i conti i verdazzurri. «Peccato per domenica scorsa, ci è mancato quel pizzo di cattiveria per vincere. Una sconfitta che dobbiamo cancellare con una bella prestazione, spero vittoriosa, dal momento che la classifica ci obbliga a vincere. Ci siamo allenati bene in settimana, concentrati sull'obiettivo», ha detto il centrocampista Andrea Bracaglia. Ferretti non ha sciolto le riserve sulla formazione da schierare, ma sembra che abbia recuperato Silenzi e Timperi, due giovani che stanno dando peso al gioco verdazzurro. Dando uno sguardo alla classifica del girone A, in questo momento il Cerveteri occupa ilq uartultimo posto con 34 punti, a -5 dalla salvezza diretta, con laposizione occupata ad oggi dalla Nuova Pescia Romana. Questo è l’obiettivo che i ragazzi cari al presidente Andrea Lupi si sono dati per questi ultimi turni della regular season. Sono solo quattro le giornate che mancano al termine e poi verrà disegnato il tabellone del playout, ricordando sempre che ci devono essere meno di nove punti di distacco tra le dirette concorrenti per lo spareggio salvezza, per fare in modo che la disputa dell’incontro possa avvenire.

