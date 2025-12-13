Contro l'Atletico Monterano, il Cerveteri vuole ritrovare la vittoria e dopo la sconfitta di domenica, ad opera dell'Atletico Cimina, i verde azzurri cercano il riscatto al Galli. Davanti ai suoi tifosi la squadra di mister Ferretti cerca i tre punti per migliorare la posizione in classifica. Intanto ha lasciato la squadra il centrocampista Matteo Piano, è arrivato il centrocampista Di Cicco, classe 2007, che si è svincolato dal Tolfa. Per la gara di questa mattina alle 11, certo è il rientro di Bracaglia, così come quello di Falco, che sarà schierato dal primo minuto. La gara contro i canalesi non sarà del tutto agevole, visto che gli ospiti, in zona play out, proveranno a conquistare punti preziosi per continuare a sperare di uscire fuori dalla zona rossa della classifica.

«Veniamo da una sconfitta che ha interrotto una serie positiva di risultati - commenta Ferretti - . Dobbiamo ritrovare i tre punti e quindi servirà una prestazione maiuscola al cospetto di una squadra ostica, ben organizzata, che scenderà al Galli senza fare sconti. Fino a oggi stiamo disputando un buon campionato, abbiamo tre gare prima della pausa che sono importanti. Ci sono ancora diverse defezioni ma non deve trasformarsi in un alibi».

