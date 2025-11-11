L'entusiasmo del Cerveteri si spera continui anche in Coppa Italia. Gli etruschi domani pomeriggio alle 18 al Galli ospiteranno la Luiss Rome per il ritorno degli ottavi. Qualificazione aperta dopo lo il pareggio a reti bianche dell'andata.

«Abbiamo una partita dura, considero la Luiss una delle squadre più forte dell'intera Promozione - ha riferito il tecnico Marco Ferretti - sarà difficile, ma ci proveremo. Dobbiamo per forza di cosa segnare, con un pareggio con reti avranno la meglio loro. E' un periodo davvero positivo, veniamo da 4 vittorie e un pareggio in campionato. Ci siamo ripresi molto bene, risalendo la classifica come pensavamo dopo tre sconfitte di fila, generate da episodi, visto che avevamo mostrato un bel gioco e delle prestazione maiuscole».

Per la gara di Coppa, con il via alle 18, il club ha deciso per l'ingresso gratuito. Una scelta per avvicinare la tifoseria, galvanizzata dalla bella vittoria di domenica scorsa contro l'Olimpus.

