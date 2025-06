I piccoli pallanuotisti dell’Under 12 della Centumcellae hanno chiuso la stagione con un’altra splendida prestazione vincendo contro l’Aquademia. La partita, conclusa sul punteggio di 7-2, ha visto i ragazzi di Carlo Caprio, accompagnati oltre che dalla dirigente Claudia Maccarini anche dall’altro tecnico Alessio Buffardi, condurre tutta la partita dal primo all’ultimo minuto senza mettere mai in discussione il risultato e con una condotta di gioco ostinata ed aiutandosi l’un l’altro. Anche in questa ultima occasione, infatti, la squadra non ha potuto contare sui cambi lottando senza respiro per tutti e quattro i tempi. Al termine della partita abbracci ed applausi con un saluto di fine stagione da parte dei genitori che hanno voluto calorosamente ringraziare Carlo Caprio, Alessio Buffardi e Claudia Maccarini per il lavoro svolto con passione e dedizione e soprattutto tanta pazienza. Questi i nomi dei piccoli che hanno quindi conquistato il primo posto nella classifica regionale generale che vedeva le squadre sfidarsi dal 9 al 12 posto. (su 30 squadre): Giordano Caruso, Orso Maria Cimaglia, Davide Orminio, Francesco Campo, Marcello Meschini, Teo Sansonetti e Nicolas Ciancarini.

