La Fin ha reso noti i gironi del prossimo campionato di Serie C, a cui parteciperà l’Ipertecnica Centumcellae. Il sette di Daniele Simeoni non farà più parte del gruppo laziale-sardo, come accaduto lo scorso anno, ma avrà comunque delle avversarie fuori regione. I biancorossi se la dovranno vedere con Antares Latina, Bellator Frusino, Castelli Romani, Frosinone, Juventus e Virtus Flaminio. A queste si aggiungono tre formazioni abruzzesi: Rosetana, di Roseto, Le Gemelle, di Lanciano, e Swim Action, di Città Sant’Angelo. Quindi una situazione nuova per la Centumcellae, che si dovrà far trovare pronta per poter raggiungere i vertici del girone, con le prime due classificate che si qualificheranno ai playoff, dove ci si incrocerà con il raggruppamento laziale-sardo.

L’EVENTO. Una festa speciale, a poche ore dalle celebrazioni del Natale. È quella che si è svolta nei giorni scorsi alla piscina della Centumcellae, con il club biancorosso che ha voluto porgere gli auguri ai suoi tesserati, anche alla presenza della dirigenza della Coser. Ma l’ospite speciale è stato il portiere del Settebello e della Pro Recco Marco Del Lungo, che ha passato qualche momento in città dopo la conclusione della Sardinia Cup e poco prima di riprendere gli allenamenti in vista di Europei e Olimpiadi. Hanno partecipato anche Damiano Lestingi, ora nel comitato organizzatore delle Olimpiadi di Milano-Cortina, gli esponenti biancorossi Jonathan Civero e Daniele Simeoni, e gialloblu Antonio Parisi e Cesare Muzi, oltre all'ex direttore sportivo della Coser di pallanuoto Cesare Barbetta.

