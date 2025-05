A portare entusiasmo e orgoglio in casa Centumcellae è la squadra Under 17, che ha conquistato la qualificazione alle finali nazionali. «Un risultato prestigioso – affermano dalla società biancorossa – che premia il grande lavoro fatto durante tutta la stagione, sia in allenamento che in gara. Allenati da Stefano Olimpieri e Simone Feoli, i ragazzi hanno saputo distinguersi per determinazione, spirito di gruppo e qualità tecnica. Ora li attende il palcoscenico nazionale: la fase finale prenderà il via l’8 e 9 giugno a Napoli, dove affronteranno le migliori formazioni d’Italia. Un’occasione unica per mettersi alla prova e vivere un’esperienza sportiva e umana indimenticabile. Forza ragazzi, portate con orgoglio i nostri colori: siamo con voi, ovunque».

