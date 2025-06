Finisce l’esperienza della Centumcellae nella fase nazionale del campionato Allievi B. Nei quarti di finale, che si sono svolti con il concentramento di Cosenza, i giovanissimi biancorossi hanno ceduto con tre sconfitte, perdendo così la possibilità di poter proseguire nella loro avventura.

Qualche rammarico sicuramente c’è, soprattutto per non aver centrato nemmeno una vittoria, ma allo stesso tempo i civitavecchiesi, seguiti dal tecnico Carlo Alberto Caprio e dal direttore generale Simone Feoli hanno avuto modo di mettere nel bagaglio tanta esperienza in più, con tutta la voglia di riprovarci il prossimo anno. La Centumcellae ha ceduto per 11-6 contro l’Osimo, per 22-5 contro lo Sporting Club Salerno e per 10-7 contro i padroni di casa del Cosenza.

«La squadra torna a casa con qualcosa di molto prezioso – affermano dalla Centumcellae – un bagaglio di esperienza importante, che farà da base solida per la loro crescita sportiva e personale. I ragazzi hanno messo in acqua cuore, determinazione e spirito di squadra. Hanno saputo affrontare ogni partita con grande coraggio, raccogliendo insegnamenti che li accompagneranno nel loro percorso sportivo. Un grazie speciale va agli allenatori, al fianco dei ragazzi con passione e dedizione. Un grazie di cuore va alle famiglie e in particolare ai genitori, che con il loro sostegno costante, la fiducia e l’organizzazione hanno reso possibile tutto questo. L’esperienza di Cosenza resta nel cuore di tutti: è solo l’inizio di un cammino ancora più ambizioso».

In acqua: Christian Bernacchia, Francesco Caprio, Thomas Ciancarini, Edoardo Feoli, Leonardo Maccarini, Gabriele Mancuso, Matteo Martini, Marcello Meschini, Alessandro Murru, Tommaso Notari, Riccardo Osimo, Emanuele Percussi, Marco Ravaioli, Stefano Scotti e Diego Ubaldi.

