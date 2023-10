Cecilia Pampinella non sbaglia un colpo. La paddlesurfer locale ha portato a casa la medaglia d’oro anche nella long distance agli Europei in corso di svolgimento in Portogallo. Condizioni molto difficili con mare formato e frangenti oltre i 2 metri, tanto che la gara era stata in forse fino a pochi momenti dalla sua partenza, che comunque ha visto una riduzione del percorso. Pampinella si è confermata campionessa continentale nella categoria Junior, tagliando il traguardo con un ampio margine rispetto alla seconda classificata e si aggiudica quindi la medaglia d'oro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA