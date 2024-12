Carlo Socciarelli domina in Sardegna. Il corridore di San Martino al Cimino, portacolori della Asd Santti Sport Grisu, nel mese di aprile aveva partecipato al Giro della Sardegna, gara a tappe di 6 giorni nella provincia di Nuoro con partenza ed arrivo ad Orosei dominando nella categoria M7 e vincendo così la maglia gialla di leader del Gran Fondo. Ma a giugno è tornato di nuovo in terra sarda per disputare il Giro delle Miniere ( gara a tappe di 4 giorni) dal 2 al 5 giugno ad Iglesias nella zona di Carbonia dove autore di prestazioni e supportato dalla squadra della Sanetti Sport Grisu di Bruno Sanetti ha vinto la classifica finale della fascia C (over 50 anni) ma è arrivato 2° assoluto nella classifica generale è portando classificandosi nelle frazioni di tappa una top 10 nella prima tappa,3° nella seconda e 2° nell’ultima tappa. In Sardegna vi erano anche i campionati italiani Fci di medio fondo e cronometro individuale e il nostro Carlo Socciarelli sfruttando l’ottima condizione fisica ha vinto la maglia tricolore negli M7 in entrambi i campionati facendo una storica doppietta. Insomma, la Sardegna porta bene al corridore viterbese.

