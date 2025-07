Damiano Caponero torna a vestire la calottina dell’Anzio. Questo l’annuncio che è giunto nelle scorse ore, con tanto di foto pubblicata sui social network con una stretta di mano con il presidente Francesco Damiani. Quindi il civitavecchiese sarà ancora ai nastri di partenza del campionato di serie A2, che negli ultimi tempi ha frequentato giocando con il Centro Nuoto Latina. Ma l’esperienza pontina, per il giocatore cresciuto alla Snc e poi passato in Slovenia e quindi in serie A1 con lo Sport Management, si è conclusa. Ora una nuova opportunità per Caponero, che vuole raggiungere importanti risultati con i neroniani, così come spiegato nelle parole di presentazione riguardanti l’accordo. «Sono lieto di ritornare a far parte di una società – afferma Damiano Caponero – che si è sempre contraddistinta per la serietà ed i sani principi di questo sport. Siamo un ottimo gruppo e sono sicuro che, con il buon lavoro, ci potremmo togliere belle soddisfazioni. Sono pronto a dare il massimo».

