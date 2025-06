È durato pochissimo il periodo senza squadra per Paolo Caputo. Dopo aver concluso il suo percorso al Borgo Palidoro, dove si è distinto soprattutto per il percorso in Coppa Italia, con i granata che sono avanzati fino alla semifinale, il tecnico civitavecchiese si avvicina verso casa, rimanendo comunque nel campionato di Promozione.

Infatti, Caputo è il nuovo mister del Tarquinia, società dove troverà un cantiere, visto che sono recenti le notizie di una ricostituzione della società, con un’unione di intenti tra l’attuale Tarquinia Calcio e la vecchia Corneto.

«La società Tarquinia Calcio è lieta di annunciare che Paolo Caputo guiderà la prima squadra nella stagione 2025/2026 - si legge nel comunicato ufficiale – nel campionato di Promozione. Allenatore preparato e motivato, Mister Caputo arriva con una chiara visione: lavorare con passione, valorizzare i giovani talenti del territorio e costruire un gruppo solido, affamato e determinato. Con il suo entusiasmo, la sua mentalità vincente, siamo certi che saprà trasmettere alla squadra i valori che ci contraddistinguono: lavoro, cuore e determinazione». Quindi una nuova missione da portare a termine per Paolo Caputo, che resta uno degli allenatori più contattati e più seguiti del territorio, e non solo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA