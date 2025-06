In una delle arene più storiche dell’atletica leggera italiana, lo Stadio Raul Guidobaldi di Rieti, è andata in scena una performance che ha il sapore della consacrazione. Artem Shablii, 17 anni, sprinter di origine ucraina cresciuto sotto il cielo di Fiumicino, ha conquistato la medaglia d’argento nei 100 metri ai campionati italiani Allievi. Confermandosi, ancora una volta, tra i migliori talenti Under 18 del panorama nazionale. Allenato da Emiliano Nerli e portacolori dell’Atletica Villa Guglielmi, in finale, Shablii ha fermato il cronometro a 10”71. Tempo ancor più significativo se si considera il vento contrario di -1.1 m/s. Una prestazione di grande spessore, frutto di mesi di preparazione certosina, che lo ha portato a chiudere la gara dietro solo a Fermin Galvan, vincitore in 10”60. Il suo percorso nella manifestazione non è stato meno brillante: già in batteria, infatti, Artem aveva fatto registrare un 10”76 senza forzare, mostrando fin da subito uno stato di forma invidiabile. In mezzo a oltre 1300 atleti e rappresentanti di più di 300 società, il giovane velocista si è distinto per eleganza, potenza e lucidità tattica.

UN PROGETTO VINCENTE CHE PARTE DA LONTANO. L’argento nazionale non è un episodio isolato, ma il culmine di un lavoro iniziato anni fa con il team dell’Atletica Villa Guglielmi, una delle realtà più attive sul litorale romano nella promozione dello sport giovanile. Per il club il risultato di Shablii rappresenta non solo un traguardo tecnico, ma anche la conferma che investire nei giovani, con costanza e visione, può portare a risultati d’eccellenza. L’estate però non è ancora finita per Shablii, che tornerà sui blocchi venerdì 11 luglio a Foligno per testarsi sui 200 metri, sua seconda specialità. Quella sarà l’ultima apparizione di stagione prima di iniziare la preparazione per l'annata indoor 2026, dove il giovane atleta punta a confermare e, perché no, migliorare il proprio ranking. Con una mentalità già da professionista e una velocità che parla da sé, non è più solo una promessa: è una realtà che corre veloce verso il futuro.

