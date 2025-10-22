Il Fiumicino ufficializza il cambio alla guida tecnica: sarà Paolo Albano a sedere sulla panchina rossoblu per il prosieguo della stagione. Il tecnico subentra a Christian Lodi, al quale la società rivolge un sentito ringraziamento per il lavoro svolto, sia dal punto di vista sportivo che umano. Albano porta con sé un bagaglio importante di esperienza maturata nei campionati dilettantistici del Lazio. Tra i successi più recenti spicca la conquista del campionato di Promozione 2022-2023 alla guida della Pescatori Ostia, squadra che ha allenato fino alla scorsa stagione. Una carriera costruita con competenza e passione, qualità che ora metterà al servizio del Fiumicino, in un momento delicato che sta vivendo all'interno del girone A. L’esordio del nuovo allenatore è previsto per questa domenica, nella trasferta contro la Fonte Meravigliosa, prima di due impegni consecutivi lontano dalle mura amiche. Il debutto ufficiale al Desideri avverrà invece il 9 novembre, nella sfida casalinga contro l’Academy Ladispoli. Con l’addio a mister Lodi, si chiude una pagina indimenticabile della storia recente della compagine aeroportuale. Arrivato a Fiumicino nel giugno 2023, dopo una parentesi anche da calciatore, è riuscito a compiere una vera e propria impresa. Uno storico campionato di Promozione acquisito con una giornata d’anticipo e frutto di una straordinaria rimonta, partita da -14 in classifica e culminata in un girone di ritorno da record con 14 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA