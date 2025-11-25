Torna il mercoledì di Coppa Italia. Gare di andata delle semifinali di andata della Coppa Italia di Eccellenza con le sfide che consegneranno l’accesso alla finalissima del prossimo 28 gennaio che si giocherà al Comunale di Anagni. Monti Prenstini e Boreale le compagini del girone A ancora in corsa. Domani alle 14,30 sfida tra Monti Prenestini e Ferentino Calcio e alle 16,30 match tra Certosa e Boreale. Il prossimo 14 gennaio sono programmate le gare di ritorno. E’ ferma la Coppa Italia di Promozione che è arrivata ai quarti di finale le cui gare di andata si giocheranno soltanto l’11 febbraio. Squadre in azione invece per gli ottavi di finale della Coppa Lazio di Prima e Seconda Categoria. Per la Coppa Lazio di Prima categoria il calcio provinciale è rappresentato dalla Fulgur Tuscania che domani alle 18 giocherà la gara di andata in casa contro il Canale Monterano mentre per la Coppa Lazio di Seconda Categoria rimane in corsa la Vigor Acquapendente oggi attesa dal match di andata degli ottavi di finale in programma alle 14,30 sul terreno del Real Tolfa.