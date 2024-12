VITERBO - Il quadro delle sfide nel fine settimana per i campionati giovanili delle categorie Under 19 e 18. Osserva un turno di sosta il campionato Under 19 Nazionale con la Flaminia, fanalino di coda del girone H che tornerà in azione sabato 10 febbraio per il match casalingo della 17esima giornata contro la Romana Fc. Si gioca regolarmente invece nel campionato Under 19 Regionale con il girone A arrivato alla quarta giornata di ritorno. Per i team provinciali spicca la sfida delle ore 15 a Vallerano tra la Favl Cimini Viterbo, reduce da due vittorie consecutive contro la vice capolista Santa Marinella che insegue ad una lunghezza la battistrada Città di Cerveteri, leader a 35 punti. Sempre in corsa per i punti salvezza le altre tre compagini. Sempre alle 15 derbissimo allo stadio Oliviero Bruni tra Pianoscarano e Montefiascone con i rionali del tecnico Troili che vogliono il sorpasso in graduatoria sui falisci. Match delicato, assolutamente vietato perdere. E’ quasi da ultima spiaggia la gara interna che attende la Sorianese che alle 15 riceve la visita della W3 Maccarese, ex capolista del girone e un po’ in crisi nelle ultime uscite. Con i loro soli 12 punti i rossoblu sono chiamati all’impresa per sperare quanto meno di raggiungere i play out. Turno di sosta anche nel campionato Under 19 Provinciale che riprenderà soltanto il prossimo 17 febbraio con le sfide della 15esima giornata. Si gioca invece regolarmente nel campionato Under 18 Regionale girone A con i match della quarta di ritorno inun campionato stradominato dalla capolista Aranova, leader con ben 7 punti di vantaggio sull’Ostia Antica. Oggi alle 18 match esterno sul terreno della Petriana per l’Atletico Cimina che continua ad essere la migliore tra le formazioni della Tuscia. Domani alle 9 il Pianoscarano si reca nella tana del Tor di Quinto, alle 11 sfide esterne per il Cura Calcio contro l’Ostia Antica e per il Viterbo Fc che gioca sempre a Romna contro la Vis Aurelia. Al.Giu.Vir.

