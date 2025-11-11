In questo mercoledì tornano le gare di Coppa Italia e Coppa Lazio. Per la Coppa Italia di Eccellenza si giocano le gare di ritorno dei quarti di finale. Questo il programma di domani: ore 14,30 Ferentino-Roma City (andata 1-1), Monti Prenestini-Pol. Gaeta (and. 3-0). Alle 15 Boreale-Città di Anagni (and. 1-1). Alle 16,30 Certosa-Civitavecchia (and. 2-1). Coppa Italia di Promozione che prevede invece le gare di ritorno degli ottavi di finale: oggi alle 14,30 Folgore Amaseno-Atletico Latina (and. 0-2), Grifone Calcio-Tolfa Calcio (and. 0-4), Pescatori Ostia-Lvpa Frascati (and. 0-0). Alle 15 Real Campagnano-Real San Basilio (and. 1-4). Alle 18 Alatri-Vigor Perconti (and. 2-0), Città di Cerveteri-Luiss ( and. 0-0), Futbol Montesacro-Academy Ladispoli (and. 0-2) e Pol. De Rossi-Rodolfo Morandi (and. 2-2). Per la Coppa Lazio di Prima Categoria questi gli impegni delle provinciali: domani per il primo turno alle 14,30 gare di ritorno tra Real Fabrica-Fulgur Tuscania (and. 0-1) e Maremmana-Canale Monterano (and. 0-3). Per la Coppa Lazio di Seconda Categoria gare di ritorno del primo turno: domani alle 14,45 Real Tolfa-Castiglione Calcio (and. 1-1) e alle 18 Vigor Acquapendente-Vicus Ronciglione (and. 2-1).