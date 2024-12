VITERBO - Da oggi sino al 22 dicembre alle 19 è aperto il mercato invernale del calcio Dilettantistico e sono diverse le società pronte ad intervenire per correggere gli errori commessi durante l’estate e per andare a mettere a posto i tasselli mancanti o i vari reparti che hanno tradito le attese. Già dalla scorsa settimana abbiamo avuto le prime avviaglie come nel caso degli ingaggi di Toscano (dal Cerveteri) e Pagliuca (dal Ladispoli) da parte del Ronciglione United che ha approfittato dell’articolo 117 bis delle Noif che consente la rescissione dei contratti di lavoro e prevede quindi l’immediato tesseramento come nei suddetti casi. Intanto a fronte dei due arrivci hanno lasciato il Ronciglione gli attaccanti Bracci e Scerrati. Tra i club più determinati a cambiare le carte in tavola c’è la società del Castel Sant’ Elia che prova a dare un senso alla sua prima storica e per ora nefasta partecipazione alla Promozione (11 ko in altrettanti incontri) stravolgendo il suo organico. Nelle ultime ore il club ha annunciato gli arrivi di Carlo Bucciarelli, difensore classe 2002 proveniente dall’Atletico Morena e già allenato da De Leo a Carbognano, di Matteo Gasparutti, attaccante classe 2003 quest’anno in forza al Valentano ed autore di cinque reti. Anche lui vecchia conoscenza di diesse ed allenatore la scorsa stagione al Carbognano ed ancora di Patrizio Grillo giovanissimo attaccante esterno classe 2006 proveniente dalla Favl Cimini Viterbo. Per lui quattro presenze tra coppa e campionato in questa prima parte di stagione. Sarebbe invece saltato l’arrivo del portiere Tomarelli e la dirigenza si è messo sulle piste del numero 1 ,Massaini, classe 2004, portiere che ha iniziato la stagione con la Sorianese. Intanto Patrizi e Borromei hanno lasciato proprio il Castel Sant’Elia per andare alla Jfc Civita Castellana in corsa per la vittoria nel girone B di Prima Categoria. E’ sul mercato il bomber Gianluca Polidori che ha lasciato il Canale Monterano e sotto traccia ci sono tanti altri movimenti che non eslcudono quasi nessun club dell’Eccellenza sino alla Terza Categoria. Al.Giu.Vir.

