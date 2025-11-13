Dopo aver trascorso un periodo veramente nero a causa della malattia della mamma e la successiva morte, il difensore del Santa Marinella Alessandro Caforio ha visto, domenica scorsa, uno spiraglio di luce. Con il cuore gonfio di tristezza per la scomparsa dell’amata madre, è voluto scendere in campo lo stesso. La sorpresa per lui, una volta sul sintetico, è stata quella di sentire cori a suo favore dai ragazzi degli Ultras Santa Marinella e dei tifosi in tribuna.

«Ragazzi vi volevo ringraziare tutti – ha dichiarato Caforio – uno ad uno, dal primo all’ultimo, compresi i dirigenti e i compagni di squadra. Mi avete fatto sentire a casa da quando sono ritornato, ma soprattutto domenica con il vostro tifo, cosa che mi ha fatto veramente bene al cuore. Sono contento perché questo gruppo di ragazzi può fare grandi cose, perché oltre agli importanti valori calcistici e dei singoli, ci sono uomini, amici e valori umani che all’interno di una squadra, a mio modesto parere, fanno una differenza abissale. Grazie ancora a tutti». Intanto la società ha dato vita ad una iniziativa targata Santa Marinella Calcio.

«Stiamo realizzando un nuovo completo da gioco per la prima squadra – dice il promotore Fabrizio Di Stefano - la caratteristica è che al posto dello sponsor, inseriremo tutti i nomi delle persone che verseranno una quota di 35 euro. In regalo daremo una maglia identica. La caratteristica principale è che sarà una maglia ad edizione limitata con un disegno creato per noi».

