Delusione e amarezza. L’Isola Sacra perde 3-0 (25-23/28-26/25-18) sul campo del Volley School Aprilia, nella precedente giornata valevole per il girone A di Serie C. Un risultato finale netto, maturato in seguito ad una gara iniziata in equilibrio e poi spostatasi dalla parte dei padroni di casa. Nonostante ciò, i ragazzi fiumicinesi hanno comunque cercato di dare il massimo, non riuscendo però ad impensierire gli avversari ai fini della vittoria. Chiudendo il secondo parziale sempre sotto ma mostrando una reazione svanita poi nell’ultimo set. In men che non si dica, la formazione aeroportuale è chiamata a dare una risposta, dando una scossa già dal prossimo appuntamento in campionato. E l'obiettivo è rimettersi subito in carreggiata attraverso le positive trame di gioco mostrate in più di uno spezzone con l'Aprilia. L'Isola Sacra che a livello di classifica ricopre il quarto posto, domani alle ore 16 affronterà davanti a propri tifosi l'Etruria Volley Tuscania.

