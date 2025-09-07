Implacabile all’esordio stagionale, il Ladispoli supera il Real Tirreno al Salario Sporting Village con un 3-1 che di fatto ipoteca la qualificazione al turno successivo di Coppa in Promozione. I rossoblu di mister Mastrecchia danno l’impressione di condurre i giochi sin dall’inizio e infatti sbloccano quasi subito il match con Modesti di testa che invita un assist al bacio del neo arrivato Facecchia. Siamo all’8’ minuto. Il tecnico dell’Academy si è presentato con la difesa a 3, come nelle previsioni, con Cruciani, Barilaro e Tamburrini davanti al portiere Somma. Barros, Stanzione e Romagnoli in mezzo e Modesti supportato dall’altro attaccante La Rosa, più trequartista. I padroni di casa provano a reagire con Nappi che sciupa da pochi passi. Gol mangiato, gol subito e Stanzione sugli sviluppi di uno schema su calcio di punizione realizza il raddoppio con un piattone imprendibile. Il Real Tirreno accorcia al fotofinish proprio con Nappi stavolta più preciso. Tanti cambi nella ripresa, diverse opportunità da una parte e dall’altra ma i giochi li chiude Rodio, entrato da poco al posto di Modesti, al termine di un contropiede micidiale. Domenica si disputerà il ritorno all’Angelo Sale ma questo primo Ladispoli è piaciuto.