Non troppo soddisfatto del risultato, ma molto della prestazione, mister Roberto Fara ha commentato in maniera positiva la prova del suo Borgo San Martino, che domenica, all'esordio, ha perso al cospetto degli ospiti del Campagnano per 0-2.

Al Galli è stata una partita combattuta, condizionata da un espulsione nel secondo tempo, la più decisiva. È un'altra nel finale, risultato acquisito. Una battuta d'arresto che non ha demoralizzato l'ambiente, consapevole di aver affrontato una squadra quadrata, ben organizzata.

«Direi che ho visto una squadra in partita, giocarsela con impegno . A parte la sconfitta, subita ad opera di un 'ottima formazione, rimango molto soddisfatto dell'approccio dei ragazzi alla partita. Sono soddisfatto, ho ricevuto delle buone impressioni, anche se sapevamo che avremmo avuto delle difficoltà derivanti da una condizione non ancora perfetta - ha ammesso Fara - . Andiamo avanti, sappiamo di avere molti margini di crescita».

Nel prossimo impegno i gialloneri saranno sul campo del Rignano Flaminio.

