Il Pqp perde e male nella recente giornata di campionato, valevole per il girone B di Serie C maschile. La compagine fiumicinese esce battuta sul terreno di gioco del Sempione Pallavolo, ad ora posizionato al quarto posto in classifica, con un netto 3-0 (25-16/28-26/25-22). Una gara difficile sin dall'inizio, con un primo set conclusosi senza particolari pensieri dai padroni di casa. Ospiti che però nei successivi due parziali cercano di rientrare in gara attraverso una buona dose d'orgoglio, seppur vana in termini di risultato finale. Un passivo che indubbiamente fa male ma che al contempo richiede una reazione immediata, già a partire dal prossimo turno, quando il Pqp ospiterà tra le mura amiche il Frascati. A livello di classifica la situazione è chiara, così come l'ultima posizione ricoperta. A maggior ragione, l'obiettivo deve essere quello di tornare in careggiata, ritrovando sia una serenità mentale scomparsa che un gioco tecnico-tattico ad oggi svanito.

