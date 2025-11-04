Anna Lisa Brozzi si conferma campionessa italiana dei pesi gallo, difendendo con autorità il titolo al Pala Torrino di Roma in una serata organizzata dalla De Carolis Promotion. La pugile originaria di Cerenova, tornata sul ring a quasi un anno di distanza dalla conquista della cintura tricolore, ha superato ai punti la sfidante Bianca Voglino, in un derby della provincia di Roma intenso e spettacolare.

L’incontro, molto equilibrato nelle prime riprese, ha visto una Brozzi attenta nella gestione e capace di alzare i ritmi nei momenti decisivi, imponendosi per decisione maggioritaria (96-94; 95-95; 97-93). La “Miura”, ex campionessa europea dei pesi piuma, ha così confermato la sua grande esperienza e la solidità che l’hanno resa una delle migliori pugili italiane in circolazione.

Ottima comunque la prova della Voglino, ex campionessa dei supergallo e detentrice del titolo silver EBU, che arrivava imbattuta con sei successi da professionista ma ha dovuto arrendersi per la prima volta. Brozzi, invece, prosegue la sua corsa da regina tricolore e guarda ora con ambizione a nuovi traguardi, magari internazionali, forte di una prestazione di grande maturità e carattere.

