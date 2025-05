Il lavoro e la costanza, alla fine, vengono ripagati. A dimostrazione di ciò, quanto sta raccogliendo - a livelli di risultati - il fiumicinese Artem Shablii in quest'ultimo periodo. E in occasione del recente impegno a Bressanone (Bolzano), con l'evento della Brixia Meeting, l'atleta si è reso protagonista ancora una volta di prestazioni da incorniciare. Nonostante una giovane età, Shablii, ha dimostrato in poco tempo di che pasta è fatto. Una grande qualità, che lo ha contraddistinto specialmente durante la staffetta 4x100 del Lazio, trionfante dopo ben 12 anni grazie ad un tempo effettivo pari a 41.31. Il talento di origini ucraine, appartenente alla famiglia sportiva dell'Atletica Villa Guglielmi di Fiumicino, ha avuto modo di imporsi anche singolarmente. Infatti, nella gara dei 100 metri, è riuscito a conquistare un terzo posto in 10.64. Un ottimo bottino, considerando soprattutto che vi è al primo anno di categoria.

