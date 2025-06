C’è ancora l’amarezza per lo Scudetto che non è arrivato, ma fra poco Giorgia Bottiglieri potrà godersi il secondo posto ottenuto in serie A1 con la Sis Roma. È stata una stagione speciale per il portiere civitavecchiese, che ha avuto la possibilità di entrare a far parte di una delle squadre più importanti dello stivale, che si pone costantemente l’obiettivo di vincere lo Scudetto e la Coppa Italia. Ma il tricolore non sarà sulle calottine giallorosse nella prossima stagione, perché in finale playoff a vincere è stata l’Ekipe Orizzonte Catania, che, in tre gare, ha spento il sogno di Bottiglieri e delle sue compagne di squadra. Dopo aver perso nettamente gara1, le romane erano tornate a sperare grazie all’affermazione di Ostia per 9-7. Si è quindi tornati a Catania per la “bella”, che si finita nuovamente nelle mani del sette di Martina Miceli. Bottiglieri, che nelle finali ha fatto da secondo portiere ad Olimpia Sesena, ha sempre sostenuto il gruppo dalla panchina, per stimolare le compagne di squadra a dare il meglio. Ma, nel corso della stagione la civitavecchiese, cresciuta alla Coser e poi passata anche dall’Imperia e dalla Florentia, ha avuto modo di dimostrare il suo potenziale, venendo chiamata diverse volte in vasca da mister Capanna, sia in partite di campionato, che in contesti internazionali, nei quali la Sis è ormai navigata. Ma Bottiglieri ha avuto anche modo di alzare un trofeo la Coppa Italia. Nella fase finale di Torino le romane hanno sconfitto in finale per 10-7 la solita Orizzonte Catania, grazie ad una seconda parte di gara caratterizzata da meno errori. Quindi un punto da fermo, da cui ripartire, oltre al secondo posto ottenuto nel campionato di serie A1, con la speranza di vedere altre ragazze civitavecchiesi prendere parte alla massima divisione il prossimo anno, ovvero quelle della Nautilus.

