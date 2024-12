Finisce con una sconfitta il match clou della giornata tra il Borgo San Martino e il Soratte (1-2), primo in classifica in odore di festeggiare la vittoria del campionato. Una domenica, purtroppo, caratterizza dalle intemperanze dei giocatori ospiti, che si sono rivolti con insulti alla panchina dei locali. Il Borgo San Martino passa in vantaggio nel secondo tempo con Giallanza e gioca per 85minuti con un uomo in meno per l'espulsione di Tamburrino. La gara la fa la squadra di Gabrielli, che viene punita nei minuti finali, prima con il pareggio e poi con la rete del successo al 95esimo. Nasce una zuffa in campo, con i giocatori gialloneri aggrediti dai calciatori del Soratte. L'arbitro vede tutto e le due squadre saranno falcidiate.

«Trovo assurdo il comportamento di un loro giocatore, che ci ha riempito di insulti - spiega l’allenatore Andrea Gabrielli - parlando della partita l'abbiamo interpretata bene, non meritavamo di perdere. Bella prestazione, faccio i complimenti ai miei per il modo con cui hanno affrontato un avversario forte che contro di noi ha sofferto».

